"Fui à pressa para a salvar". Mãe de Jéssica diz que foi ameaçada por causa de dívidas do pai da criança

A mãe de Jéssica, Inês Sanches, diz que foi ameaçada pelos outros acusados no julgamento, por causa de dívidas de droga do pai da menina, com quem já não estava desde 2021, e que terá sido essa a razão para deixar lá a criança com eles. “Diziam-me que tinha de pagar”, revelou em tribunal, acrescentando que lhe disseram que matavam a família e os outros filhos.

“Tive medo”, apontou Inês Sanches, quando confrontada com o facto de não ter denunciado o que se estava a passar às autoridades.

Apesar das ameaças, a mãe de Jéssica diz que não teve receio de entregar a filha, porque lhe disseram que seria “para brincar com a Esmeraldinha”.

Inês Sanches diz que não conhecia a família Montes: “Conhecia de vista. Nunca entrei na sua casa. Só entrei na véspera da menina morrer. Disseram-me que a menina tinha caído e que tinham de ir à farmácia. Vi, ao longe, a menina embrulhada numa manta com a Tita. Chegaram dois tipos para comprar droga e meteram-me fora de casa. Não me cheguei perto da menina. Disseram-me que estava a dormir."

A mãe de Jéssica diz que foi à residência da família Montes, porque “pediram 40 euros”, que seria para “comprar Betadine”. Segundo Inês Sanches, na mesma chamada, pediram-lhe dinheiro e foi informada que a filha tinha caído e que estava a enrolar a língua.

“Fui à pressa para a salvar”, garante. Ainda assim, Inês Sanches acabou por sair da casa da família Montes sem a menina, depois de ser expulsa por Justo Montes. Em seguida, foi para casa e ficou “no sofá a ver televisão”, sem falar com ninguém sobre o que se passava.

Nessa altura, houve uma série de telefonemas, mas Inês Sanches diz que muitos foram chamadas não atendidas, uma vez que teve de baixar o som do telemóvel, para o namorado Paulo não perceber.

“Deitei a menina na cama, com a roupa, o chapéu e fui fazer o almoço”, conta a mãe de Jéssica, sem conseguir explicar de forma clara porque não viu logo as lesões.

“Não me passou pela cabeça”, responde, quando a questionam sobre não ter levado a criança ao hospital.

A mulher diz que não viu hematomas, mas que depois reparou que a filha tinha “peladas”. No entanto, não explica porque não tirou o chapéu à menina, quando a deitou.

Inês Sanches admite que existiram duas dívidas, “a primeira da droga e a outra do bruxedo”. A mãe de Jéssica revela que não pagou os 250 euros que lhe pediram por “uma amarração” - algo que pediu porque se encontrava “numa situação complicada” com o namorado.

Na altura em que recebeu o saquinho com as ervas, Jéssica ficou logo com a família Montes. “Era para garantir o pagamento”, explica Inês Sanches.

“Paguei a dívida com o abono da Jéssica, que eram 200 euros”, conta, mas os 50 que faltavam foram cobrados com juros: 50 euros por dia.

A mulher não conseguiu explicar porque procurou aquela família, apesar de já ter sido ameaçada. Inês Sanches revelou ter medo, mas acabou por dizer, nesta fase do depoimento, que não levou as ameaças a sério.