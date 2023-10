PJ detém suspeito de regar homem com gasolina e atear fogo

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 49 anos suspeito ter regado com gasolina e incendiado outro homem no domingo de manhã, em Mirandela, distrito de Bragança.

O suspeito detido está indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

Num comunicado publicado na página oficial na internet, a PJ descreve que os factos aconteceram este domingo, pelas 10:30, “na via pública”.

O arguido, “por motivações eventualmente relacionadas com o tráfico de estupefacientes, despejou uma garrafa de combustível sobre o corpo da vítima, um homem de 67 anos de idade, e ateou-lhe o fogo, provocando-lhe graves ferimentos”, lê-se na nota.

A vítima ficou com 60% do corpo queimado depois de ter sido regado com gasolina por outro homem no Parque do Império em Mirandela, adiantou Luís Soares, comandante dos bombeiros locais à Lusa.

O ferido sofreu queimaduras consideradas de segundo e terceiro grau, foi helitransportada para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no distrito do Porto, revelou ainda este domingo Luís Soares.

À chegada dos bombeiros, o homem já havia sido socorrido por uma pessoa que passava naquele parque, no centro da cidade, e que apagou as chamas com água, explicou ainda Luís Soares.

O detido, com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefacientes, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, revelou ainda a PJ.