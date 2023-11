Carros apedrejados, rua barricada, bombeiros sem segurança para atuar, PSP recebida com pedras: uma noite de desacatos neste bairro

Desacatos no bairro Casal da Mira, na Amadora, na noite de terça-feira, levaram à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). À chegada ao local, a polícia foi recebida de forma hostil, tendo de fazer disparos de shotgun.

Os tumultos foram acontecendo ao longo da noite, com a PSP a receber informações de que estariam a decorrer vários episódios de vandalismo.

Perto das 21:30, as autoridades receberam a informação de que estariam a ser arremessadas pedras aos carros dos moradores no interior do bairro.

Ao chegar ao local, a PSP foi atingida por pedras e garrafas, levando a que tivesse de efetuar mais de uma dezena de disparos de shotgun.

Cerca de duas horas depois, novos relatos de desacatos. Foi passada a informação de que os moradores tinham barricado a Rua Marechal Costa Gomes com cadeiras, estendais e pedras. A PSP acorreu ao local e a viatura policial foi apedrejada ao sair do bairro.

Já depois da meia-noite, foi comunicado um incêndio num ecoponto. Os bombeiros foram ao local, mas não atuaram por não existirem condições de segurança para fazê-lo e também por não existir perigo para a população.