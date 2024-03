Homem de 27 anos morre baleado em Ramalde no Porto

Detido suspeito de violação de jovem de 16 anos no Faial

Um homem de 27 anos morreu esta sexta-feira após ter sido baleado com cinco tiros em Ramalde, no Porto, disse à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP), indicando que a investigação passará agora para a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com fonte oficial da PSP, o alerta foi dado às 12:35 para uma ocorrência na Rua Doutor Aires Gouveia Osório, em Ramalde, no concelho do Porto.

A vítima mortal, que segundo a PSP terá sido baleada cinco vezes, é um homem de 27 anos.

No local, a PSP tomou conta da ocorrência, mas a investigação passará agora para a PJ, por se tratar de um homicídio e envolvendo uma arma de fogo.