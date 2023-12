Jovem de 20 anos dirige-se às urgências do Amadora-Sintra depois de ser baleado

PJ investiga morte de homem encontrado inanimado e com lesões na cabeça

Um jovem de 20 anos deu entrada nas urgências do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, na Amadora, com ferimentos de bala, por volta as 23:20 desta quinta-feira.

A vítima, que foi atingida na zona da omoplata direita, deslocou-se a esta unidade hospitalar pelos próprios meios e permanece internada, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O veículo conduzido pelo jovem foi atingido por vários disparos e está à guarda da Polícia de Segurança Pública (PSP), para ser objeto de exames periciais.

Os ferimentos terão sido provocados por disparos de caçadeira.

Os suspeitos estão em fuga e o caso passa agora para a Polícia Judiciária (PJ).