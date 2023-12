Um homem foi encontrado inanimado no chão, com ferimentos na cabeça, no interior de uma residência na Quinta das Lagoas, Amora, concelho do Seixal, esta quarta-feira.

Os bombeiros tentaram socorrer o homem, realizando manobras de reanimação, mas sem sucesso.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local.

Por existirem suspeitas de homicídio, o caso passou para a Polícia Judiciária (PJ), sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).