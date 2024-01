Oito detidos em operação contra o tráfico de droga em bairro de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve oito pessoas - sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 47 anos - por tráfico de droga, no bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, na terça-feira, dia 30 de janeiro.

A operação conduzida pela polícia de Investigação Criminal levou ao desmantelamento de uma banca de droga neste bairro lisboeta e ainda à apreensão de centenas de doses individuais de heroína, cocaína, haxixe e ecstasy, uma arma de fogo e mais de dois mil euros em dinheiro, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Depois de identificarem os suspeitos e perceberem as rotinas do negócio, as autoridades planearam a operação de forma a conseguirem deter todos os intervenientes. A ação da PSP foi bem-sucedida e resultou na detenção de todo o grupo.

Os homens são, na sua maioria, de bairros dos subúrbios de Lisboa, nomeadamente Sintra, Amadora e Loures.

Os detidos serão presentes a tribunal, para conhecerem as medidas de coação consideradas adequadas.