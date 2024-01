Homem baleado na Caparica

Um homem, de 42 anos, foi baleado por volta das 19:00 desta terça-feira na rua Conselheiro Manuel Luís Fernandes, no Monte da Caparica. Foi atingido nas costas e perna por um grupo de cinco indivíduos.

A GNR chegou rapidamente ao local e deteve um dos suspeitos, de 31 anos. Os restantes quatro continuam em fuga.

A situação aconteceu a cerca de 2,5 quilómetros do local de dois homicídios ocorridos no final do ano passado e que vitimaram duas pessoas (um homem e uma mulher).

O caso foi entregue à PJ de Setúbal, que está a tentar perceber se há ligação entre ambos os crimes.

A vítima grave foi transportada de urgência para o Hospital Garcia de Orta.