Tentou assaltar uma lavandaria e ficou trancado lá dentro. Foi detido em flagrante pela PSP de Leiria

Um homem de 46 anos foi detido em flagrante delito ao tentar assaltar uma lavandaria self-service, no dia 21 de fevereiro, em Leiria, informa a Polícia de Segurança Pública (PSP). O suspeito foi "surpreendido" ainda no interior do estabelecimento, uma vez que ficou lá trancado.

Segundo a PSP, a proprietária da lavandaria ativou o sistema de tranca automático, quando o alarme foi acionado, impedindo que o homem conseguisse fugir.

O suspeito arrombou a máquina de pagamento automático, "avaliada em cerca de dez mil euros" e responde por "presumível tentativa de furto de dinheiro em cofre".

As autoridades apreenderam o material usado para cometer o crime: uma mochila, duas chaves de fendas e uma navalha.

O detido possui antecedentes criminais por "crimes de furto em interior de viaturas e em supermercados".

Foi notificado para comparecer perante a Autoridade Judiciária, mas não compareceu, pelo que o processo transita para inquérito.