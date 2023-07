Pai recupera telemóvel roubado à filha e coloca ladrão atrás das grades

Um pai empenhado foi o maior pesadelo de um delinquente, que roubou o telemóvel da filha, numa noite de festa em Saragoça, Espanha. O homem recuperou o equipamento, mas o assaltante não escapou impune.

Jamal K. não foi punido pelo roubo - aceitou uma pena de seis meses, mas o advogado conseguiu que a pena fosse suspensa - mas acabou preso por ter quebrado um acordo anterior com a justiça. O marroquino tinha-se comprometido a não voltar a cometer um crime para ficar com pena suspensa por falta de pagamento das pensões do filho. Ao roubar o telemóvel da jovem, quebrou esse compromisso. Assim, por causa do furto, ainda que de forma indireta, Jamal K. vai passar três meses atrás das grades.

Segundo o "Heraldo", o roubo ocorreu a 18 de junho, num bar em Saragoça. A jovem contou na esquadra que, num determinado momento, uma funcionária avisou o seu grupo de amigos que alguém estaria de volta das suas coisas. Quando verificaram se faltava algo, perceberam que o telemóvel tinha desaparecido.

Quando soube o que tinha acontecido, o pai da rapariga decidiu ativar o dispositivo de geolocalização do telemóvel. Acabou por detetar que Jamal K. estava num prédio e, pacientemente, esperou algumas horas até que percebeu que quem tinha o telemóvel estava a mover-se.

O homem seguiu o marroquino e confirmou com a filha a identidade do mesmo. Tudo apontava para que Jamal K. fosse quem procurava. Depois de confrontado, confessou e devolveu o aparelho, mas isso não foi suficiente para o pai da jovem, que chamou as autoridades.