Há outra grande fonte de degelo que pode estar a acelerar a subida do nível do mar

O "gelo zombie" da Gronelândia está imparável. E a subida do nível do mar pode ser mais do dobro do estimado

Um grande glaciar no noroeste da Gronelândia está a interagir com as marés oceânicas, segundo os cientistas, resultando num derretimento anteriormente desconhecido e numa subida potencialmente mais rápida do nível do mar.

O grupo de glaciologistas da Universidade da Califórnia Irvine (UCI) e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) publicou o estudo na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

As observações do glaciar Petermann revelaram que a linha de aterramento do glaciar - a área onde a camada de gelo começa a estender-se sobre o oceano - pode mudar significativamente conforme as marés sobem e descem todos os dias.

A linha de aterramento do Petermann "move-se entre 2 a 6 quilómetros à medida que as marés sobem e descem", de acordo com Enrico Ciracì, o principal autor do estudo e cientista da UCI.

Esta é uma descoberta importante: a visão tradicional entre os cientistas era que a linha de aterramento não se movia com as marés - e isto introduz outra grande fonte de derretimento que pode estar a acelerar a subida do nível do mar.

Entre 2016 e 2022, os ciclos de marés mais quentes derreteram um buraco de 2,5 metros de altura na parte inferior do glaciar ao longo da linha de aterramento - suficientemente grande para que duas Estátuas da Liberdade pudessem ser empilhadas uma em cima da outra no seu interior.

O fenómeno poderá agravar-se nos próximos anos e décadas, à medida que a temperatura dos oceanos for subindo. A CNN noticiou recentemente que as temperaturas da superfície do mar atingiram os valores mais elevados de que há registo nesta primavera - um pico que alarmou os cientistas, que receiam que possa fazer parte de uma nova tendência preocupante.

O estudo levanta mais preocupações relativamente à perspetiva já alarmante da subida do nível do mar, que ameaça as zonas costeiras de todo o mundo. De acordo com a NASA, o derretimento do gelo da Gronelândia é o maior contribuinte para a subida do nível do mar, que tem vindo a acelerar nos últimos anos. Mas as projeções actuais não têm em conta esta recém-descoberta interação entre o gelo e o aquecimento das marés.

"Estas interacções gelo-oceano tornam os glaciares mais sensíveis ao aquecimento dos oceanos", argumentou o coautor Eric Rignot, professor da UCI e investigador do JPL da NASA. "Estas dinâmicas não estão incluídas nos modelos e, se as incluíssemos, aumentariam as projeções de subida do nível do mar em até 200% - não apenas para o Petermann, mas para todos os glaciares que terminam no oceano, ou seja, a maior parte do norte da Gronelândia e toda a Antártida".