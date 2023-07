4 pessoas escaparam, 15 não, 11 morreram: China, caiu o telhado de um ginásio

O telhado de um ginásio escolar desabou em Qiqihar, China, provocando a morte a 11 das 19 pessoas que estavam no recinto quando o acidente aconteceu, revelaram os media estatais chineses.

Na altura do acidente, e de acordo com as declarações que um pai fez ao China Youth Daily (citadas pela CNN), estava a treinar uma equipa de voleibol feminina.

Das 19 pessoas que estavam no ginásio, quatro conseguiram escapar e 15 ficaram presas nos escombros. A idade das vítimas não foi revelada.

Segundo a investigação preliminar, o colapso foi causado por um depósito ilegal de material de construção no telhado. Os relatos dão conta de que os trabalhadores estavam a usar perlita - um mineral que contém um alto teor de água e que a absorve - na construção de um edifício adjacente ao ginásio. As fortes chuvadas que se fizeram sentir na região fizeram com que esse material ficasse mais pesado.

A polícia deteve os responsáveis pela obra, revela a agência estatal de notícias Xinhua. As autoridades prosseguem as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.