Recém-nascido "em estado grave" após colisão com Ferrari em Inglaterra

Um bebé de três semanas ficou “em estado grave”, após uma colisão entre dois carros em Cheshire, no noroeste de Inglaterra, na sexta-feira, avançam os media ingleses este domingo. Também o condutor, de 34 anos, do Ferrari envolvido no acidente ficou gravemente ferido.

As duas vítimas foram transportadas para o hospital, onde ainda se encontram, garante a polícia de Cheshire, depois da colisão de sexta-feira, pouco depois das 17:00 (hora local). De acordo com o The Mirror, o Ferrari e um Ford Fiesta, onde seguia o recém-nascido, colidiram no cruzamento entre a rua Daresbury Expressway e a Manor Park Avenue em Runcorn, Cheshire, na estrada A558.

O jornal The Sun conta que os serviços de emergência acorreram de imediato ao local, depois de terem recebido várias chamadas a reportar o acidente. A polícia de Cheshire apela, agora, ao contacto de possíveis testemunhas.

“Estamos ansiosos por falar com qualquer pessoa que tenha testemunhado a colisão ou os acontecimentos que a precederam”, diz o sargento Andy Dennison.