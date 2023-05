Jovem de 13 anos internado depois de permitir que o estrangulassem até desmaiar. Tudo pelo TikTok

Um jovem de 13 anos foi hospitalizado esta manhã depois de ter caído inconsciente por jogar o jogo KO - famoso no Tiktok - que consiste em estrangular alguém até a pessoa desmaiar.

De acordo com o jornal El Mundo, o episódio aconteceu enquanto a escola se preparava para sair com os seus alunos numa visita de estudo. Enquanto aguardavam, o aluno do Instituto de Santa Lucia de Cartagena, em Murcia, Espanha, terá voluntariamente permitido que um colega lhe apertasse o pescoço para seguir a tendência da rede social. Por sufocamento, o jovem acabou por cair, bater com a cabeça e perder a consciência imediatamente.

Os professores, que se encontravam no local a preparar-se para sair, não demoraram a reagir e contactar as autoridades de emergência e o encarregado de educação.

A curta distância entre a escola e o hospital, permitiu a rapidez da chegada de uma ambulância. Os profissionais conseguiram recuperar a consciência do menor, que se encontra atualmente internado naquele centro hospitalar para observação.

A inspecção educacional regional está a apurar o sucedido e vai adoptar "as acções pertinentes", segundo o Ministério da Educação de Múrcia.