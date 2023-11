Crânio humano encontrado na secção de Halloween de uma loja nos EUA

A ida às compras de um antropólogo numa loja de artigos em segunda mão em North Fort Myers, Estados Unidos, revelou-se surpreendente quando este encontrou um crânio humano na secção de Halloween.

Detetives da unidade de crimes graves do gabinete do Xerife do condado de Lee deslocaram-se à loja na North Cleveland Avenue e "recuperaram o crânio".

Segundo uma publicação no Facebook das autoridades, "com base nas observações dos detetives no local acredita-se que o crânio seja de um humano".

O dono da loja disse que o crânio estava num armazém que tinha comprado há uns anos.

O gabinete do Xerife do condado de Lee vai trabalhar com um médico legista para realizar mais alguns testes. No entanto, as autoridades não acreditam que o caso seja "de natureza suspeita".