Aluno da academia de polícia salva mulher e detém agressor

Gritos a pedir ajuda deram o alarme para uma situação de violência doméstica, no bairro madrileno de Villaverde, Espanha. David Esteban, um aluno da academia de oficiais da Guardia Cilvil, que estava de folga, não pensou duas vezes e acudiu a vítima e deteve o agressor. Foi a sua primeira detenção.

Neste incidente, um homem, de 36 anos e origem peruana, foi detido por tentativa de homicídio da companheira, à frente do filho de 14 anos. A vítima tinha uma broca cravada na cabeça e foi transportada para o hospital, com prognóstico reservado.

Era madrugada de segunda-feira. O agente em formação, que vive em Villaverde mas está colocado em Rivas Vaciamadrid, estava "a tomar algo" com a noiva e o sogro, quando ouviu o pedido de socorro de uma mulher: "Ao ouvir o grito de socorro, não pensei duas vezes. Saiu-me naturalmente. Era o que tinha de fazer, ir ver o que se passava e ajudar no que fosse preciso."

Desarmado e sem nada com que se defender, David Esteban correu em direção aos gritos. A janela estava aberta e puxou a cortina "porque não conseguia ver nada". "Não sabia o que ia encontrar", disse, segundo o El País. Mas depressa descobriu. Estava "tudo literalmente cheio de sangue" e a mulher, caída no chão, tinha uma broca espetada "no lado esquerdo da cabeça, acima da orelha".

O agressor saiu então de casa, aos gritos. "Agarrei-o, atirei-o à parede e tentou fugir, mas tirei a carteira e identifiquei-me e ele acalmou-se um pouco", contou.

Enquanto segurava o homem, David Esteban pediu a quem estava presente que chamasse a polícia. Quando chegou a patrulha, entregou o suspeito.

"Entrei na segunda-feira passada e era domingo à noite, é a minha primeira detenção", revelou Esteban, que, depois de concluir a formação, tinha acabado de iniciar o estágio, que durará um ano.