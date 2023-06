Mata companheira, fica com o cadáver durante a noite e desloca-se à GNR no dia seguinte

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por ser suspeito de matar a companheira de 29 anos, em casa, no concelho de Loulé, informam as autoridades através de comunicado.



O homicídio ocorreu a 20 de junho. A mulher terá sido agredida com "recurso a arma branca". O agressor "terá permanecido na companhia do cadáver durante toda a noite, deslocando-se, no dia seguinte, ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR), para comunicar a situação".



A investigação levou à recolha de elementos que permitiram apurar as circunstâncias do crime e a "formalização da detenção do presumível autor".

O homem, detido por homicídio qualificado, será presente a interrogatório, para lhe serem aplicadas as medidas de coação adequadas.