"Monstro do Barreiro" internado em ala psiquiátrica após novos ataques

Bruno Costa, conhecido nas ruas como o “monstro do Barreiro", foi internado na ala psiquiátrica do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, depois de nos últimos dias ter feito novos ataques, sabe a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, que noticiou as últimas agressões.

As mais recentes vitimas de Bruno Costa foram atacadas nos dias 19 e 26 de fevereiro, mas as autoridades acreditam que existem muitas mais que, por vergonha ou medo, não denunciaram o homem de 35 anos, residente no Barreiro.

No primeiro destes últimos ataques a vítima foi uma funcionária de uma instituição onde o suspeito está a fazer um estágio - Bruno Costa pediu para sair mais cedo e aguardou no exterior pela hora de saída da mulher, às 17:00. De acordo com o relato da vítima, o suspeito, atirou-lhe sémen que teria guardado num tubo de análises clínicas. Fugiu de seguida, mas pediu desculpa. A segunda vítima é uma menor de 17 anos - foi abordada por Bruno Costa, que lhe terá atirado um líquido verde para a cara.

Bruno Costa já foi detido inúmeras vezes, saiu em liberdade outras tantas. Foi mesmo proibido de frequentar a zona do Barreiro e da Moita por decisão judicial.

Colocado no Alentejo junto de familiares, acabou por atacar a avó e um tio com deficiência à paulada na localidade de Fronteira. Após o ataque à idosa de 95 anos e ao tio, Bruno Costa foi detido preventivamente, mas regressou recentemente ao local onde durante anos cometeu várias importunações sexuais, ameaças, coações e ofensas à integridade física.

Entre 2012 e 2024 foram notificadas às autoridades mais de 50 situações relacionadas com Bruno Costa.

O regresso do suspeito ao Barreiro levantou receio e medo junto da população, que tentou mesmo fazer justiça pelas próprias mãos.