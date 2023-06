André Peralta Santos é o novo subdiretor-geral da Saúde

O Ministro da Saúde nomeou, esta segunda-feira, o médico André Peralta Santos como subdiretor-geral da Saúde em regime de substituição.

De acordo com a informação avançada em comunicado, Peralta Santos desempenhou até agora funções na Direção-Geral de Saúde (DGS) como coordenador do projeto PaRIS – Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde.

O anúncio surge cinco dias depois de Rui Portugal se ter demitido do cargo. O agora ex-subdiretor-geral de Saúde era o único candidato ao cargo de Graça Freitas na Direção-Geral de Saúde (DGS), que, no início de março anunciou que ia abandonar o cargo.

No início do mês, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu que o organismo continuava em plenas funções, mas foi aberto, esta segunda-feira, o concurso urgente para a contratação para o cargo de diretor-geral da saúde, tendo os interessados dez dias para apresentar a candidatura.

André Peralta Santos é médico especialista em Saúde Pública desde 2015 e assistente de Saúde Pública da carreira médica no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, ARS Alentejo, desde 2016. É ainda professor assistente convidado na Escola Nacional de Saúde Pública.