Um campeonato do mundo, uma prova de 35 km – e um pedido de casamento surpresa

O caminho para um pedido de casamento pode ser longo e sinuoso. Para dois atletas eslovacos, a viagem teve exatamente 35 quilómetros de comprimento.

Tanto Dominik Černý como Hana Burzalova estavam em Budapeste, na Hungria, a competir pelo seu país nas provas de marcha de corrida para homens e mulheres no Campeonato do Mundo de Atletismo.

As duas provas decorreram em simultâneo na quinta-feira, com Černý a terminar em 19º lugar na prova masculina, com o melhor tempo pessoal de 2:32:56, cerca de oito minutos atrás do medalhado de ouro, Álvaro Martín.

Mas Černý tinha em mente um momento de ouro completamente diferente.

Quando Burzalova cruzou a meta mais tarde com o seu melhor tempo da época, 3:02:47, na 28ª posição da corrida feminina, pareceu chocada ao encontrar Černý de joelhos com um anel numa mão, num comovente pedido de casamento.

Exausta e surpreendida, Burzalova disse que sim, mas não sem antes parar o cronómetro do seu relógio. Černý celebrou com um aplauso para o céu depois de colocar o anel no dedo da jovem de 22 anos.

Dominik Cerny, da Eslováquia, pede em casamento Hana Burzalova, da Eslováquia, depois de ambos competirem na prova marcha de 35 km masculina e feminina durante o sexto dia do Campeonato Mundial de Atletismo de 2023, a 24 de agosto de 2023, em Budapeste. Joel Marklund/Bildbyran/Zuma Press

Os recém-casados partilharam um beijo para assinalar o momento, com um braço erguido, antes de Černý levar - literalmente - a sua noiva nos braços.

O casal posou para fotografias pouco depois, com Burzalova a mostrar orgulhosamente o seu novo anel para as câmaras.

Podem não ter ganho nenhuma medalha nas suas respectivas provas de marcha, mas tanto Černý como Burzalova vão regressar a casa com uma recordação muito mais significativa.