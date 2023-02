A avioneta que lançou fardos de haxixe na A2, junto a Ferreira do Alentejo, vinha do norte de África e foi detetada pela Força Aérea, que lhe deu ordem para aterrar no aeroporto de Beja.

Segundo apurou a TVI/CNN Portugal, depois do contacto, a avioneta desapareceu dos radares e a Força Aérea perdeu-lhe o rasto.

Entretanto, a Guarda Nacional Republicana (GNR) mandou meios para o local onde caíram os fardos. Estes foram recolhidos por um grupo de traficantes, que se colocou em fuga, deixando para trás a viatura que ocupavam, possivelmente roubada.

Dentro do automóvel apreendido estava mais de uma dezena de fardos de haxixe. Não foram feitas detenções.