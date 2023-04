É uma “adesão histórica”. É assim que o Global Teacher Prize Portugal destaca as 119 candidaturas de professores provenientes de 17 distritos de Portugal. Isto depois de a organização ter alargado o prazo das inscrições.

Naquele que é conhecido como o “Nobel da Educação Português”, e que atribui um prémio no valor de 30 mil euros, 57% das candidaturas chegam fora das duas maiores áreas urbanas, Lisboa e Porto, “onde, naturalmente, os níveis de concentração de escolas, de alunos e de professores é maior", mas há também um "impacto nas áreas rurais”.

A auditora PwC Portugal, que é parceira do prémio, confirmou que a esmagadora maioria das candidaturas recebidas cumpre os requisitos, podendo ser considerada para a escolha final.

As candidaturas chegam de todos os níveis de ensino, havendo preponderância do 1.º e 3.º ciclos, bem como do pré-escolar.

Cabe agora ao júri avaliar as candidaturas, selecionar os finalistas e, na fase final, escolher o professor ou professora do ano.

Este prémio é a versão nacional do prémio mundial Global Teacher Prize (GTP), uma iniciativa presente em mais de 120 países, com o objetivo de celebrar e reconhecer o papel dos professores em todo o mundo.