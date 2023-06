Portuguesa morre esmagada por camião na apanha do morango em França

Uma portuguesa de 35 anos morreu esmagada pelo camião do patrão, numa exploração agrícola de morangos em Liorac-sur-Louyre, França. A mulher deixa três filhos.

Segundo os meios de comunicação franceses, o acidente aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 2 de junho. A emigrante estava a falar ao telemóvel com a família, atrás do camião do chefe. O homem não deu pela presença da funcionária e fez marcha-atrás.



Os serviços de socorro foram acionados de imediato e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

O autarca da cidade, Jean-Claude Monteil, revelou que a portuguesa, que trabalhava na apanha do morango, tinha três filhos.

As autoridades contactaram o marido, que estava em Portugal, para informá-lo da morte da companheira.

O Ministério Público de Bergerac abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O veículo foi levado para perícia e a inspeção de trabalho vai investigar se houve incumprimento de alguma norma de segurança.