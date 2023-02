A Iberdrola e a Prosolia Energy obtiveram a licença ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para construir em Portugal o maior projeto fotovoltaico da Europa e o quinto maior do mundo. Fonte oficial da Prosalia confirma ao ECO/Capital Verde que o valor do investimento situa-se nos 800 milhões de euros.

Situada no concelho de Santiago de Cacém, perto de Sines, a infraestrutura terá uma capacidade instalada de 1.200 megawatts (MW) e deverá ficar operacional em 2025, permitindo a criação de 2.500 empregos, “a maioria desempenhados por trabalhadores locais.”.

“A central Fernando Pessoa, assim chamada em homenagem ao poeta, fornecerá energia limpa, barata e de produção local suficiente para responder às necessidades anuais de cerca de 430 mil residências, uma população equivalente a quase duas vezes a cidade do Porto”, indica o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

A instalação, cuja ligação à rede já está contratada com a Rede Energética Nacional (REN), deverá evitar o consumo de 370 milhões de metros cúbicos de gás por ano, volume necessário para produzir a mesma quantidade de energia em ciclo combinado.

No que respeita à proteção da biodiversidade, a Iberdrola explica que o terreno poderá ser utilizado pelos pastores locais como “pasto para a criação de gado ovino e serão introduzidas colmeias, o que contribuirá para melhorar a estabilidade dos ecossistemas e aumentar o rendimento do cultivo nas terras agrícolas circundantes”. Além disso, serão feitas plantações na área ao redor da infraestrutura para substituir os cerca de 1,5 milhões de eucaliptos que serão abatidos por árvores autóctones.

A central ocupará uma área de 1.262 hectares e, do total de capacidade instalada, está incluído também um parque de baterias com 257,5 MW de capacidade de armazenamento de energia. Ao todo, serão instalados 2.164.736 módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar, indica a Declaração de Impacte Ambiental da Agência Portuguesa de Ambiente (APA).

O parque solar Fernando Pessoa da Iberdrola integra o quadro de 3.000 milhões de euros em investimentos em energia eólica e solar previstos a serem concretizados em Portugal, nos próximos anos.

“A instalação solar de Fernando Pessoa constitui um novo marco na Europa ao combinar as ambições de energia limpa com a geração de impactos ambientais e sociais positivos e tangíveis”, declarou, no comunicado, o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán.