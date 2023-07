PJ investiga alegado homicídio de homem encontrado no nó da A13 em Miranda do Corvo

Um motorista da Uber foi agredido e esfaqueado por taxistas, depois de ter entrado no parque reservado aos táxis no aeroporto de Lisboa, com facas na mão e a ameaçar esfaquear quem tentasse impedi-lo de entrar no bar que serve em exclusivo os taxistas, sabe a TVI/CNN Portugal.

As ameaças acabaram por levar às agressões. O homem recebeu tratamento no Hospital de São José.