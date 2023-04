Uma lavandaria na Corunha, em Espanha, ficou praticamente destruída na sequência da explosão de uma máquina de secar. O incidente aconteceu na quinta-feira mas surge agora um vídeo que mostra como um homem escapou à explosão.

As imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram um homem, carregado de sacos, a deixar o estabelecimento e, cerca dez segundos depois, na máquina de secar (que pode ser vista no canto inferior direito do vídeo) surge uma ignição e consequente explosão, acabando por destruir a fachada e entrada da lavandaria.

Como causa para o sucedido, parece estar um carregador que terá ido parar, juntamente com roupa, ao interior do aparelho. Ao jornal espanhol La Voz de Galicia, a proprietária não confirmou nem desmentiu a veracidade das imagens, mas garante ter entregado a gravação das câmaras de vigilância às autoridades encarregues da investigação. Do incidente não resultou qualquer ferido, apenas danos materiais.