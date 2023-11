"Lembra-te que Judas se enforcou". Espanha não esquece e sai à rua contra Sánchez

Pedro Sánchez já voltou a ser nomeado primeiro-ministro de Espanha, mas as ruas continuam os protestos, que esta quinta-feira subiram de tom. Em Madrid foram mais de quatro mil as pessoas que se manifestaram contra a nomeação do líder socialista, envolvendo-se em confrontos com a polícia.

Uma concentração semelhante, ainda que mais pequena, foi vista em Barcelona.

Depois de um início pacífico, a polícia acabou por chamar reforços e carregar sobre os manifestantes. Até ao momento há 10 detidos e já vários feridos.

Nos vários cartazes contra Pedro Sánchez podem ver-se as mais variadas críticas. Num deles lia-se "lembra-te que Judas se enforcou", comparando o primeiro-ministro àquele que traiu Jesus, numa clara alusão às amnistias.

Em Madrid foram atirados petardos e tochas contra a polícia que protegia a sede do PSOE, na rua Ferraz, onde se juntou a maioria dos manifestantes.

A amnistia acordada para os nacionalistas e independentistas catalães é o principal motivo de contestação nas ruas de Espanha. Este é o 14.º dia de manifestações, que têm subido de tom de dia para dia.

Os protestos estenderam-se a outras cidades espanholas. Em Melilla, por exemplo, a sede do PSOE foi vandalizada pelos manifestantes.