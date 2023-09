Inundações, estradas cortadas e muita chuva. Depressão atlântica deixa Madrid sob alerta vermelho

As fortes chuvas e tempestades provocadas pela depressão atlântica que formou, no sábado à tarde, uma depressão isolada de altos níveis sobre a Península Ibérica, encerrou parques, cancelou atividades e provocou trânsito intenso em vários pontos de Espanha e continua a provocar estragos, este domingo.

Segundo o jornal El Mundo, a Agência de Meteorologia Estatal (AEMET), voltou a emitir um novo aviso especial por causa das chuvas que são esperadas até segunda-feira, assinalando que, durante o domingo, é provável que depressão "estabeleça um fluxo húmido e intenso de leste, trazendo humidade do mar e favorecendo chuvas abundantes".

Perante as previsões, a região de Madrid está sob alerta vermelho, enquanto que as ilhas de Ibiza, Formentera e a cidade de Melilla se encontram sob aviso laranja. O aviso vermelho em Madrid pode mesmo colocar em risco a realização do jogo do Atlético-Sevilla, agendado para as 18:30, avança o jornal Marca.

Avisados ayuntamientos y organismos del nivel rojo por precipitaciones decretado por @AEMET_Madrid.

Hay que evitar desplazamientos innecesarios porque las lluvias pueden ser de hasta 120 l/m2. #ASEM112 pic.twitter.com/8BMUhqDcAC — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023

Também as províncias de Tarragona, Alicante, Valência, Murcia e Toledo, onde já há várias estradas cortadas, estão sob aviso laranja.

No sábado, autoridades contabilizaram cerca de 500 incidentes relacionados com o mau tempo, entre eles quedas de árvores, drenagem de água em lojas ou estradas, e os bombeiros provinciais de Castellón tiveram de combater quatro incêndios em vegetação provocados por raios. Na Comunidade Valenciana, foram acumulados 174,2 litros de água por metro quadrado em Borriol (Castellón), enquanto em La Pobla de Tornesa registaram-se 109,8 litros por metro quadrado.

As autoridades pedem às pessoas que permaneçam em casa, pelo risco de ficarem presas nas inundações causadas pelas fores chuvas.