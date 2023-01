O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, foi detido esta manhã na sequência de buscas da Polícia Judiciária (PJ) por licenciamentos do departamento de urbanismo relativos a 2018.

Pinto Moreira, ex-presidente da câmara de Espinho e atual vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, foi igualmente alvo de buscas no processo, confirmou a CNN Portugal. Em causa estão projetos imobiliários cujos processos de licenciamento remontam a 2018, quando Pinto Moreira era autarca e que tiveram desenvolvimentos já no atual mandato de Miguel Reis.

No entanto, o anterior autarca não está para já constituído arguido.

Além de Miguel Reis foram detidas mais quatro pessoas no âmbito desta operação, designadamente "um funcionário da autarquia e três empresários", estando todos "indiciados pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências".

Miguel Reis (Facebook)

Em comunicado enviado às redações, a PJ adianta que "realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira".

Em causa estão "projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos".

"Foram executadas cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sedeadas nos concelhos de Espinho e Porto, tendo-se procedido à detenção de cinco pessoas", pode ler-se no comunicado.