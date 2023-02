O Jornal Nacional liderou no seu regresso à antena da TVI. O bloco de informação teve uma audiência média de 917 mil espectadores, o que corresponde a um share de 18,4%.

No dia em que a TVI comemorou 30 anos, Sandra Felgueiras e Pedro Benevides conduziram a emissão de um formato que fazia parte das memórias dos portugueses.

O Jornal Nacional, que regressou com mais tecnologia e estúdio renovado, arrancou com notícias exclusivas e uma megaoperação no coração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.