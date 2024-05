Motociclista morre em colisão com automóvel em Évora

Um homem, na casa dos 30 anos, morreu e outro ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ocorrida esta quarta-feira na periferia de Évora, informaram fontes da Proteção Civil e da PSP.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 13:50, ocorreu na avenida Parque da Indústria Aeronáutica, na periferia de Évora.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Évora da PSP referiu que a vítima mortal, um homem “na casa dos 30 anos”, era o condutor do motociclo, enquanto o ferido, um homem cuja idade não soube precisar, conduzia o automóvel.

Segundo a fonte da Proteção Civil, o óbito do condutor do motociclo foi declarado no local do acidente.

Já o homem ferido, adiantou, foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora com ferimentos ligeiros.

As operações de socorro mobilizaram 12 operacionais dos Bombeiros de Évora, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).