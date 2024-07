Explosão em empresa de reciclagem de Valongo faz três feridos

Três pessoas ficaram feridas depois de uma explosão numa máquina industrial na empresa de reciclagem Glopol, em Valongo, ter desencadeado um incêndio, confirmou fonte do Comando Sub-Regional de Proteção Civil do Porto à CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI).

O alerta foi dado às 9:40 e o incêndio já está em fase de rescaldo.

De acordo com a mesma fonte, o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Valongo, dos Bombeiros de Ermesinde, da GNR, a SIV de Valongo, e as VMERs do Norte e do Hospital Pedro Hispano.