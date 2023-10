Circulação de comboios da Fertagus retomada nos dois sentidos, mas ainda há atrasos

A circulação de comboios da Fertagus já foi retomada nos dois sentidos, depois de cerca de hora e meia de interrupção na estação do Alvito, em Lisboa, onde uma pessoa foi hoje colhida por uma composição.

De acordo com informação divulgada na conta da transportadora na rede social Facebook, a circulação de comboios entre Lisboa e a margem sul do Tejo foi retomada às 10:30 nos dois sentidos, mas mantém-se a via única entre Campolide e Alvito, com atrasos significativos.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que cerca das 07:50 uma pessoa foi colhida por um comboio na estação do Alvito, perto de Alcântara, no sentido sul-norte.

“Há uma vítima mortal, um homem que foi colhido por um comboio”, adiantou a fonte.

Por esta razão, um comboio da Fertagus, que tinha partido de Coina às 07:13 ficou retido na estação do Alvito, no sentido sul/norte.

Ainda segundo a empresa, às 08:50 a circulação de comboios entre Campolide e Pragal foi interrompida por ordem do gestor da infraestrutura, tendo sido reposta às 09:00 no sentido Roma-Areeiro/Coina/Setúbal, em via única entre Campolide e o Alvito, com atrasos significativos.

A Fertagus, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo - Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal - e quatro na margem norte - Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.