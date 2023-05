Queda de uma ponte pedonal na Finlândia provoca vários feridos, a maioria crianças

Dezenas de pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma ponte pedonal na cidade de Espoo, na Finlândia, avançam as agências de notícias Reuters e AFP, que citam as autoridades locais. Segundo um comunicado da polícia, a queda ocorreu pelas 10:30 locais desta quinta-feira.

De acordo com a informação transmitida pelas equipas de resgate, há registo de 27 feridos, a maioria crianças que estariam numa visita escolar no momento do incidente. Dos 27 feridos, 24 tiveram de ser transferidos para quatro hospitais na área - Siltasairaala, Jorvi, Peijas e New Children's Hospital.

Citado pela imprensa finlandesa, o chefe do corpo de bombeiros adiantou que se tratou de uma queda de cinco metros, enquanto um comunicado da polícia é menos preciso, referindo apenas "vários metros".