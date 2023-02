Estamos em pleno inverno, mas isso não quer dizer que por vezes as temperaturas não desçam abaixo do normal para a época. Quem o diz é a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ângela Lourenço, que alerta que as temperaturas vão descer abaixo do normal de sábado para domingo, num fim de semana marcado por chuva e pela passagem de "uma massa de ar frio que tem um trajeto continental".

"No domingo e na segunda-feira, vamos ter uma massa de ar frio que tem um trajeto principalmente continental e essas massas de ar têm amplitudes térmicas", avança, lembrando que não se trata de "um episódio absolutamente atípico", uma vez que, tal como no verão, "durante o inverno podemos ter episódios que estão relacionados com o tipo de massa de ar que nos afeta, episódios em que as temperaturas são mais baixas do que as médias de inverno".

Quanto à chuva, "deverá atingir todo o território" apenas no domingo, mas chega já esta sexta-feira ao norte e ao centro de Portugal.

"Vamos ter já a partir de sexta-feira o regresso da chuva, em especial no norte e centro, e, no domingo, a chuva deverá atingir todo o território. A chuva deverá continuar nos primeiros dias da semana, mas com descida da temperatura. Esta sexta-feira vamos ter uma ligeira subida e o regresso da chuva. A partir de domingo, vai continuar a chuva, mas aí com descida de temperatura, tanto dos valores da temperatura mínima como dos valores da temperatura máxima. No entanto, tudo indica que a precipitação será essencialmente no norte e centro, e vai chegar ao sul no domingo, com pouca intensidade".

Assim, no domingo, as temperaturas voltam a descer, entre 3 a 6 graus, mesmo com a chuva em todo o território. "Domingo vai ser um dia mais frio", alerta a meteorologista, que dá conta de que a queda das temperaturas poderá trazer neve nas terras mais altas, em especial na Serra da Estrela.

"Com a descida da temperatura como se prevê chuva, vamos ter neve. No domingo, é o dia mais provável, até com mais zonas onde a neve poderá ocorrer, ou seja, nas serras acima da quota de mil a 1.200 metros."

O mar será tipicamente de inverno, com a agitação marítima a agravar-se no domingo "principalmente na costa ocidental", onde poderão haver ondas de noroeste até 4 a 5 metros, o que poderá justificar a emissão de avisos.

Quanto às temperaturas, de acordo com o site do IPMA, está prevista para Lisboa 15 ºC para domingo e segunda-feira (esta quinta-feira a máxima é de 16.º), Porto terá 14 ºC domingo e segunda-feira (esta quinta-feira a máxima é de 14 graus), Braga, com 14 ºC previstos para domingo e para segunda-feira (esta quinta-feira a máxima é de 15 graus), Guarda, com 8 ºC para domingo e 7 ºC para segunda-feira (esta quinta-feira a máxima é de 9 graus), e Faro, com 19 ºC para domingo e 16 graus para segunda-feira (esta quinta-feira a máxima é de 19º).