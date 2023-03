O funeral de Agnès Lassalle, a professora de espanhol morta numa escola em França por um aluno, teve lugar na igreja Saint-Eugénie em Biarritz e foi marcado por uma homenagem por parte do seu marido. No meio de dor e tristeza, o viúvo, Stéphane Voirin, encontrou força para prestar, de uma forma pouco comum e com significado, um último adeus à companheira de vida.

Não existiu uma multidão. A família pediu respeito e privacidade e assim foi, um último momento apenas com quem conhecia a vítima.

O caixão tinha saído da igreja e descansava, na rua, rodeado de entes queridos. Nesse momento, com a foto de Agnès diante do caixão, ouve-se a versão francesa de Love, de Nat King Nicole, e o companheiro da professora começa a dançar.

Ambos partilhavam a paixão pela dança. Sozinho a marcar o compasso, o viúvo interpretou a música como se, naquele instante, Agnès estivesse nos seus braços.

A pouco e pouco, o palco já não era só seu. Familiares, amigos e pessoas do seu núcleo juntaram-se e preencheram o espaço com dança em memória de Agnès Lassalle.

O momento da cerimónia está a correr a Internet e a comover quem o vê.

L'image du jour : l'hommage dansé du compagnon d'Agnès Lassalle et de ses amis à l'enseignante, en sortant de la cérémonie d'obsèques ( 🎥@F3euskalherri ) #saintjeandeluz pic.twitter.com/8P43nsjvWS — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) March 3, 2023



A professora de espanhol morreu no mês de fevereiro, após ter sido esfaqueada por um aluno na escola de Saint-Thomas-d'Aquin, em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste de França. Segundo as autoridades, os motivos do ataque são desconhecidos. Em declarações à polícia, o agressor alega ter sido possuído e ouvido vozes.