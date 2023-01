Um problema no sistema da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla original) causou vários problemas a vários voos nos Estados Unidos. Trata-se de um sistema que ajuda os pilotos antes das descolagens, e que está a impedir que vários aviões levantem voo.

Para já, e segundo a CNN, não é ainda possível saber ao certo qual a verdadeira extensão do problema, uma vez que algumas companhias aéreas podem voar sem acesso a este sistema, conhecido como NOTAMS, que é utilizado para obtenção de informação real sobre perigos e restrições às aeronaves. A FAA estipula que os pilotos não devem seguir apenas este sistema, pelo que os aviões podem operar em segurança através de outros dados.

"Os técnicos estão a trabalhar para repor o sistema e não existe estimativa para restaurar o serviço", pode ler-se num comunicado da FAA, que impediu a partida de voos domésticos até às 09:00 de Washington, 14:00 em Portugal Continental. Entretanto, e segundo a mesma fonte, o aviso foi levantado, pelo que todos os aviões podem agora descolar.

Por identificar continua o problema que levou ao caos nos aeroportos norte-americanos.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem