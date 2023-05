Espanha: Sánchez pede dissolução do parlamento após derrota do PSOE nas autárquicas e autonómicas e convoca eleições para 23 de julho

O primeiro-ministro espanhol decidiu esta segunda-feira pedir a dissolução do parlamento e convocar eleições antecipadas para 23 de julho, após a derrota do PSOE, partido que lidera, nas eleições autárquicas e autonómicas de domingo.

"A convocatória formal das eleições será publicada amanhã no Boletim Oficial do Estado (BOE)", declarou, citado pelo El Mundo, admitindo que acredita que é melhor que os espanhóis "tomem a palavra" e decidam antes do previsto quem querem no Palácio da Moncloa.

O PSOE sofreu uma derrota significativa a favor da direita, o que levou Sánchez a "assumir na primeira pessoa os resultados e dar uma resposta", disse ainda o primeiro-ministro.

📺TV en DIRECTO | Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio https://t.co/Wv4GFOXT1W pic.twitter.com/nVz2kM6d0x — EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2023

Segundo o El País, o governo espanhol vai reunir-se ainda esta tarde em sessão extraordinária para convocar as eleições legislativas para 23 de julho. "Acabo de ter uma reunião com sua majestade o rei, na qual convoquei ao chefe de Estado a decisão de convocar um Conselho de Ministros esta mesma tarde para dissolver as cortes e convocar eleições gerais", disse Sánchez. "É necessária uma clarificação dos espanhóis das políticas que é necessário fazer e que forças têm de levar a cabo essas políticas. O melhor é que os espanhóis tomem a palavra para definir o rumo político do país", defendeu.

A Unidas Podemos, plataforma de extrema-esquerda que estava no poder em coligação com o PSOE de Sánchez, também considerou "maus, sem paliativos", os resultados da sua formação nas autonómicas e municipais, tendo criticado igualmente o PSOE, considerando que faltou aos socialistas "a valentia para ir mais além", o que explica o retrocesso da esquerda no mais recente ato eleitoral.

O Podemos tinha prevista para o meio-dia (menos uma hora em Lisboa) uma reação aos resultados nas eleições de domingo, mas acabou por atrasar a conferência de imprensa dos seus porta-vozes, perante o anúncio de eleições antecipadas de Pedro Sánchez.

PP diz que se abriu "novo ciclo político" no país

O líder do Partido Popular de Espanha (PP), que está atualmente na oposição, reivindicou uma vitória clara nas eleições regionais e municipais de domingo, que considerou serem o início de "um novo ciclo político" no país.

"Espanha iniciou um novo ciclo político", disse Alberto Núñez Feijóo, numa declaração a milhares de apoiantes do PP que se concentraram em frente da sede do partido, em Madrid, na noite de domingo, para celebrar os resultados das eleições. Feijóo, antigo presidente do governo regional da Galiza, foi eleito presidente do PP há pouco mais de um ano e teve no domingo o seu primeiro teste eleitoral.

"Ganhou a centralidade frente ao radicalismo", afirmou Feijóo, que considerou que o PP recuperou "a melhor versão" do partido, aquele que "que sintoniza com a maioria de Espanha", "centrado, amplo, onde cabe a imensa maioria dos espanhóis".

"Sei que o meu momento chegará se os espanhóis quiserem", disse o líder do PP.

Porém, se quiser governar em muitas das autarquias e regiões que conquistou, o PP precisará do apoio do Vox, de extrema-direita, outro grande vencedor das eleições de domingo: o partido liderado por Santiago Abascal aumentou a representação tanto nos parlamentos autonómicos como nas municipais, onde alcançou 7,19% dos votos globais. Em 2019, nas autárquicas anteriores, tinha tido 3,56% dos votos.

No conjunto, o PP poderá ficar a governar oito das 12 regiões que foram a votos, a que se juntam Andaluzia e Castela e Leão, que anteciparam para 2022 as eleições e que o Partido Popular também ganhou. O PP só governava duas das regiões que no domingo foram a votos (Madrid e Múrcia, que manteve).

Nas eleições municipais, que se celebraram em todo o país, o PP foi também o partido mais votado e conquistou à esquerda grandes cidades, como Sevilha e Valência, além de ter tido uma maioria absoluta em Madrid.

Os resultados das municipais e das regionais refletem uma mudança em relação às eleições anteriores, de 2019, em que o PSOE tinha sido o partido globalmente mais votado e com mais vitórias nas regionais.