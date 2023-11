Aviso: a Google vai apagar o seu Gmail (e não só) caso ele esteja adormecido

A Google vai eliminar milhões de contas Gmail a partir de dezembro como parte de uma grande atualização da plataforma. A limpeza de larga escala vai impactar todas as contas de e-mail pessoais que estejam adormecidas há pelo menos dois anos, ou seja, contas em que não tenha sido identificada qualquer tipo de atividade nesse período, noticia o The Independent.

Os utilizadores afetados vão ver todos os seus e-mails, documentos, anotações no calendário, fotografias e vídeos serem apagados de modo permanente.

“Estamos a atualizar a nossa política de inatividade nas contas Google para dois anos em todos os nossos produtos. A atualização está em linha com a política padronizada em toda a indústria sobre a retenção e eliminação de contas e também com os limites sobre o tempo que a Google retém a informação pessoal não utilizada dos utilizadores”, justificou a vice-presidente de gestão de produto da empresa. A nova política da Google tinha sido anunciada no início deste ano, mas só passa a ser implementada no próximo mês.

A Google justifica que esta alteração visa proteger os utilizadores ativos de ameaças de segurança, como esquemas de phishing ou tentativas de roubo de contas.

Isto porque contas que não são utilizadas há vários anos são tipicamente um risco para utilizadores que usem sempre a mesma password, que pode ter sido comprometida em algum momento e estar disponível na dark web.

A gigante tecnológica assegura que qualquer conta em risco de eliminação vai receber “múltiplas notificações” antes de qualquer ação ser tomada. Os utilizadores devem ainda receber avisos em todos os outros e-mails associados com a conta em risco de ser apagada.

A Google já começou a enviar os e-mails aos utilizadores, nos quais justifica que a ação serve “para proteger a sua informação privada e prevenir acessos não autorizados à sua conta mesmo que já não a estejam a utilizar”.