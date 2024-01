Doentes esperam 56 minutos no Santo António e mais de 13 horas no Santa Maria

O tempo médio de espera para doentes urgentes era de 13 horas e 53 minutos às 08:30 desta sexta-feira no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde 35 pessoas aguardavam atendimento.

De acordo com os dados do portal do SNS, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera para doentes triados como urgentes (pulseira amarela) era de 13 horas e 03 minutos, estando àquela hora 28 doentes em espera.

Ainda na região de Lisboa, no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), o tempo de espera era de nove horas e 41 minutos, estando 15 pessoas triadas como urgentes.

Em Cascais, no Hospital Dr. José de Almeida, o tempo de espera era de 10 horas e 19 minutos, onde 10 pessoas aguardavam atendimento àquela hora.

O tempo de espera no Hospital de São João, no Porto, era de duas horas e 14 minutos, com oito pessoas triadas com pulseira amarela. Ainda no Porto, no Hospital de Santo António o tempo de espera era de 56 minutos para doentes urgentes e 35 minutos para doentes muito urgentes.

No Hospital Universitário de Coimbra, o tempo de espera era de 59 minutos, com duas pessoas a aguardar para serem atendidas.

No sul, no Hospital de Faro, o tempo de espera era de 11 minutos, enquanto no hospital de Portimão era de 32 minutos, com uma pessoa a aguardar atendimento.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).