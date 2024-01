Os EUA e o Irão estão perigosamente próximos de um confronto no Médio Oriente. Eis onde ambos estão a atacar (com mapa)

A guerra entre Israel e o Hamas já se estendeu no Médio Oriente, com as perspectivas de um confronto entre as potências regionais e mundiais a tornarem-se cada vez mais prováveis.

Em toda a região, os combates têm-se limitado, em grande parte, a ataques entre milícias apoiadas pelo Irão, de um lado, e os EUA, Israel e os seus aliados, do outro. Mas a intervenção direta do Irão e dos EUA nas últimas semanas aumentou os receios de que o conflito por procuração entre os dois países se possa transformar num conflito direto.

Até agora, os EUA e o Irão têm evitado confrontar-se diretamente. Os EUA atacaram grupos apoiados pelo Irão no Iémen, na Síria e no Iraque, enquanto grupos ligados ao Irão visaram pessoal americano no Iraque e na Síria. Teerão também atacou o que disse serem grupos anti-iranianos no Iraque, na Síria e no Paquistão. O Paquistão respondeu com ataques de retaliação.

A República Islâmica, que há muito se opõe à presença de forças americanas no que considera ser o seu "quintal", passou as últimas décadas a construir uma rede de milícias islamistas, anti-ocidentais e anti-israelitas que treina, financia e arma. Estes grupos tornaram-se mais beligerantes nos últimos tempos, especialmente os rebeldes Houthi do Iémen, que perturbaram uma via marítima internacional vital, causando estragos no comércio global e levando os Estados ocidentais a intervir. Além disso, estabeleceu laços com o Hamas e ajudou a financiá-lo, que lançou a sua guerra contra Israel a 7 de outubro.

Os EUA, que há anos tentam afastar-se do Médio Oriente, vêem-se de novo atraídos para a região. Antes da guerra, o país já tinha uma presença militar considerável na região, com mais de 30 mil soldados.

No entanto, desde o início da guerra, Washington reforçou significativamente a sua posição militar na região, tendo deslocado cerca de 1200 militares americanos, juntamente com milhares de outros a bordo de grupos de ataque de porta-aviões da Marinha e uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais com cerca de 2000 efectivos.

E em alguns locais, incluindo o Iraque e a Síria, a presença militar dos EUA sobrepõe-se à do Irão e dos seus aliados.

À medida que as tensões aumentam na região, eis os locais onde o Irão ou os seus aliados estão presentes, onde as forças dos EUA estão estacionadas e onde ambos os lados conduziram operações militares desde o início da guerra entre Israel e o Hamas:

Intensificam-se os confrontos em todo o Médio Oriente

Desde os ataques do Hamas a 7 de outubro e a subsequente ofensiva israelita em Gaza, os aliados do Irão intensificaram a violência em toda a região, enquanto os EUA intensificaram a sua presença no Médio Oriente.

Líbano

O Líbano é casa da mais poderosa força paramilitar do Médio Oriente: o Hezbollah, apoiado pelo Irão, é um dos representantes regionais mais eficazes da República Islâmica.

O grupo tem a sua base principal na fronteira entre Israel e o Líbano e tem trocado tiros com Israel desde o início da guerra de Gaza. O movimento é próximo do Hamas em Gaza.

Embora a dimensão exacta do arsenal do grupo islâmico xiita seja desconhecida, os peritos estimam que possui entre 150.000 e 200.000 mísseis, bem como rockets e morteiros. Centenas desses mísseis "são de alta precisão e altamente destrutivos", de acordo com o Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv.

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, afirma que o grupo tem 100.000 combatentes, incluindo soldados no ativo e reservistas. Acredita-se que o Irão seja o principal fornecedor de armas do Hezbollah.

Iraque

Teerão exerce uma influência significativa sobre várias milícias xiitas estreitamente ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) do Irão. Estas incluem o Kataib Hezbollah, o Harakat al-Nujaba e o Kata'ib Sayyid al-Shuhada.

Os peritos afirmam que alguns dos grupos, como o Kataib Hezbollah, respondem mais perante as autoridades de Teerão do que perante o governo de Bagdade. O Gabinete do Diretor dos Serviços de Informações Nacionais dos EUA considera que o grupo tem cerca de 10 000 membros. O Iraque alberga também a Organização Badr, fundada pelo IRGC, bem como a Asaib Ahl Al-Haq.

Os grupos apoiados pelo Irão realizaram dezenas de ataques contra as forças norte-americanas no Iraque desde o início da guerra de Gaza, tendo os EUA retaliado com ataques aéreos. No fim de semana, pessoal dos EUA ficou ferido num ataque com mísseis balísticos à base aérea de Al-Asad, no Iraque. Esta parece ter sido a segunda vez que mísseis balísticos foram utilizados para atingir as forças dos EUA e da coligação no país desde 7 de outubro.

Até 2008, no auge da guerra do Iraque, os Estados Unidos tinham cerca de 160.000 soldados no país. Atualmente, cerca de 2.500 forças estão destacadas em várias bases, incluindo Erbil AB, Al-Asad AB e a base JOC-I (União III) em Bagdade.

Receoso de que o seu país se torne um palco para uma guerra regional, o primeiro-ministro iraquiano afirmou este mês que Bagdade está a tentar sair da coligação liderada pelos EUA. Os EUA sublinharam que os seus militares estão presentes no país a convite do governo.

Síria

O Irão tem uma presença direta na Síria, onde a sua Força Quds, uma unidade de elite do IRGC que se ocupa de operações no estrangeiro, foi destacada após a revolta de 2011 para apoiar o regime do Presidente sírio Bashar al-Assad. O seu pessoal serviu como conselheiro militar e combateu na linha da frente de Assad, ao lado de milícias apoiadas pelo Irão.

A Síria também acolhe as Brigadas Zainabiyoun e Fatemiyoun, milícias xiitas ligadas ao IRGC que se crê recrutarem combatentes afegãos e paquistaneses.

Os EUA têm 800 forças na Síria como parte de uma missão em curso para derrotar o ISIS. A maioria das forças norte-americanas está estacionada no que os oficiais militares chamam de "Área de Segurança da Síria Oriental", onde os EUA apoiam as Forças Democráticas Sírias (SDF) anti-regime no nordeste do país. Há também alguma presença de tropas americanas no sudeste da Síria, onde os EUA apoiam o Exército Livre da Síria, que também se opõe ao regime sírio. O regime considera os EUA um invasor.

Nas últimas semanas, as tropas americanas na Síria têm sido cada vez mais atacadas por grupos apoiados pelo Irão, aos quais os EUA têm respondido com ataques aéreos.

Iémen

No centro do atual conflito por procuração entre o Irão e os EUA estão os rebeldes Houthi do Iémen, que têm vindo a intensificar os seus ataques a navios no Mar Vermelho, afirmando que se trata de uma vingança contra Israel pela sua guerra em Gaza.

O grupo controla atualmente o norte do Iémen e esteve envolvido em quase oito anos de combates com uma coligação apoiada pelos EUA e liderada pela Arábia Saudita, antes de cessar os combates no ano passado.

As armas Houthi de fabrico nacional foram em grande parte montadas com componentes iranianos contrabandeados para o Iémen em peças. Mas, mais tarde, o grupo efectuou modificações progressivas que se traduziram em grandes melhorias globais, disse anteriormente à CNN um oficial familiarizado com os serviços secretos dos EUA.

O exército americano estaciona navios de guerra no Mar Vermelho, ao largo da costa do Iémen, a partir dos quais tem atacado alvos Houthi. Em dezembro, os EUA reuniram uma coligação de mais de 20 países para salvaguardar o tráfego comercial contra os ataques dos Houthi no Mar Vermelho.

Faixa de Gaza e Israel

A Faixa de Gaza sitiada é o lar do grupo militante Hamas, que Israel acredita que tinha cerca de 30.000 combatentes antes da guerra. Organização islamista com uma ala militar, o Hamas foi criado em 1987 e, em 7 de outubro, lançou um ataque contra Israel que matou cerca de 1200 pessoas e fez 253 outras reféns, segundo as autoridades israelitas.

O Irão estreitou os seus laços com o grupo nos últimos anos; ao contrário de todos os outros aliados de Teerão na região, o Hamas é uma organização muçulmana sunita e não xiita.

Não há provas de que o Irão soubesse antecipadamente dos ataques de 7 de outubro e não se acredita que o Irão tenha tanta influência sobre o Hamas como sobre os seus outros aliados na região. Mas os EUA acreditam que o Irão tem historicamente fornecido até 100 milhões de dólares por ano em apoio combinado a grupos militantes palestinianos, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana (PIJ), outro grupo militante baseado em Gaza.

Do outro lado da fronteira, Israel é o maior beneficiário da ajuda militar dos EUA, tendo Washington contribuído com mais de 130 mil milhões de dólares em assistência desde a fundação do Estado judaico em 1948.

Estados árabes do Golfo e Turquia

Embora a guerra entre Israel e o Hamas ainda não tenha atingido os Estados Árabes do Golfo, algumas destas nações sentem-se vulneráveis, uma vez que já foram alvo de grupos ligados ao Irão. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram atacados pelos Houthis em 2019 e 2022, respetivamente.

Os Estados do Golfo, aliados dos EUA, também abrigam alguns dos maiores destacamentos de tropas dos EUA no mundo.

Os Estados Unidos têm cerca de 13 500 forças americanas no Kuwait, a maior presença militar americana na região. Apenas a Alemanha, o Japão e a Coreia do Sul acolhem mais forças dos EUA do que o Kuwait.

A segunda maior presença militar dos EUA na região é no Qatar, que acolhe cerca de 10 000 forças norte-americanas na Base Aérea de Al-Udeid, a maior base militar dos EUA no Médio Oriente, que alberga também o Quartel-General Avançado do Comando Central dos EUA e o Centro de Operações Aéreas Combinadas. Este mês, os EUA chegaram discretamente a um acordo que prolonga a sua presença militar na base por mais 10 anos.

O Qatar mantém relações com o Hamas, tendo acolhido o seu gabinete político na capital Doha desde 2012.

Mais de 2.700 militares norte-americanos estão estacionados na Base Aérea do Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, enquanto os Emirados Árabes Unidos acolhem 3.500 militares norte-americanos na Base Aérea de Al Dhafra, que alberga o Centro de Guerra Aérea do Golfo.

Outros centros de presença militar dos EUA incluem o Bahrein, que acolhe o Comando Central das Forças Navais dos EUA e a Quinta Frota da Marinha, e a Jordânia, que acolhe cerca de 3.000 militares dos EUA. A Turquia acolhe 1.465 militares na base aérea de Incirlik.