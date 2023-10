Motim anti-judaico no Daguestão mostra os riscos do equilíbrio de Putin em relação ao Hamas

O Presidente russo, Vladimir Putin, orgulha-se de ser o líder daquilo a que chama uma Rússia “multinacional e multiconfessional”. E a república do Daguestão é, em muitos aspectos, um microcosmos da diversidade da Rússia: A região montanhosa alberga mais de 30 grupos étnicos com línguas distintas.

Mas as imagens de desordeiros anti-semitas a invadir o aeroporto Makhachkala Uytash, no Daguestão, abalaram a comunidade judaica russa, provocaram a indignação internacional e levantaram sérias questões sobre a repercussão da guerra de Putin na Ucrânia - agora, na opinião do líder russo, diretamente ligada aos acontecimentos em Gaza.

Na segunda-feira, o líder do Kremlin realizou uma reunião alargada para abordar a situação no Daguestão, onde os desordeiros - incendiados por rumores de que judeus e israelitas se encontravam a bordo de um voo da Red Wings Airlines que aterrou no domingo vindo de Telavive - invadiram o terminal do aeroporto e invadiram a pista.

Os membros da multidão que se encontravam no exterior do aeroporto empunhavam cartazes com slogans como "Somos contra os refugiados judeus" e "Não há lugar para assassinos de crianças no Daguestão".

Segundo a agência noticiosa estatal russa TASS, "as pessoas reunidas opõem-se ao conflito israelo-palestiniano".

Segundo as autoridades, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e 60 foram detidas. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse que o incidente "parecia um pogrom".

O gabinete do primeiro-ministro israelita e o Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgaram uma declaração conjunta no domingo, na sequência das notícias, afirmando que Israel esperava que as forças policiais russas "salvaguardassem o bem-estar de todos os cidadãos israelitas e judeus, onde quer que se encontrassem, e que tomassem medidas enérgicas contra os desordeiros e contra o incitamento selvagem dirigido contra judeus e israelitas".

Nas suas declarações de segunda-feira, Putin apelou às forças da ordem para que tomassem "medidas firmes, oportunas e precisas para ajudar a proteger a ordem constitucional da Rússia, os direitos e liberdades dos nossos cidadãos, a harmonia interétnica e inter-religiosa".

Mas o líder do Kremlin também apontou o dedo para lá da Rússia.

"Os acontecimentos de ontem à noite em Makhachkala foram inspirados pelas redes sociais", declarou Putin, insinuando que a Ucrânia e "as mãos dos serviços secretos ocidentais" tinham explorado as emoções que se exaltam no Daguestão devido à campanha militar implacável de Israel contra o Hamas em Gaza e ao aumento do número de vítimas civis.

"Só podemos ajudar a Palestina na luta contra aqueles que estão por detrás desta tragédia", disse Putin, acrescentando que "nós, Rússia, estamos a combatê-los no âmbito da Operação Militar Especial", o eufemismo oficial para a guerra que a Rússia está a travar na Ucrânia.

Tais observações requerem uma análise séria.

Desde os ataques de 7 de outubro do Hamas, Putin tem desempenhado um delicado papel de equilibrista internacional, apresentando-se como um potencial mediador e apelando à contenção de ambas as partes - uma posição que mereceu elogios do Hamas.

No seu discurso de segunda-feira, Putin fez a sua crítica mais incisiva a Israel até à data, dizendo que os "acontecimentos horríveis" na Faixa de Gaza "não podem ser justificados" e acrescentou que "os nossos punhos cerram-se e temos lágrimas nos olhos" quando vemos fotografias de "crianças mortas e ensanguentadas".

O presidente russo Vladimir Putin beija uma criança numa rua de Derbent, na região sul do Daguestão, Rússia, a 28 de junho. Gavriil Grigorov/Sputnik/Reuters

Uma região tensa da Rússia

Estas imagens provocaram claramente a ira no Daguestão, uma república maioritariamente muçulmana que, historicamente, tem sido o lar de uma variedade de práticas religiosas islâmicas.

O país tem uma população judaica minúscula - o judaísmo é uma das religiões mais antigas do Daguestão, praticada por comunidades de judeus das montanhas, que falam uma forma de persa -, mas após séculos de coexistência com vizinhos muçulmanos, essa população diminuiu devido à emigração.

Mas os apelos de Putin para conter a crise de Gaza nos últimos dias irritaram Israel. O embaixador da Rússia em Israel foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Jerusalém para protestar contra a visita a Moscovo, na semana passada, de uma delegação do Hamas, segundo um comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel no domingo.

Putin, no entanto, está a jogar para públicos diferentes. A Rússia tem uma complexa rede de relações no Médio Oriente: Putin apoia o Presidente sírio Bashar al-Assad (um inimigo de Israel); confia no Irão (outro inimigo de Israel) para obter uma reserva de drones para atacar a Ucrânia; e é amigo do Príncipe Herdeiro saudita Mohammed bin Salman, outro ator poderoso na região.

E também tem mantido relações de trabalho cordiais com os seus homólogos israelitas, embora a sua relação com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tenha esfriado.

Mas estas dinâmicas regionais obscurecem um quadro mais vasto. Putin tem-se apresentado como estando envolvido numa luta existencial contra os Estados Unidos e o Ocidente, sendo a Ucrânia o principal campo de batalha. A sua retórica - dirigida contra "aqueles que estão por detrás desta tragédia" - parece agora traçar uma linha direta entre a Ucrânia e Gaza.

Nas suas declarações de segunda-feira, Putin acusou os EUA de alimentar o atual conflito, afirmando que "os Estados Unidos precisam de um caos constante no Médio Oriente, por isso desacreditam os países que insistem no cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza".

Em resposta a Moscovo, o coordenador das comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que "ouvimos grilos do Kremlin" sobre a multidão no aeroporto.

"Nada, nenhuma condenação, nenhum apelo à cessação do ódio, da discriminação e do fanatismo", disse Kirby, acrescentando: "É a retórica russa clássica que, quando algo corre mal no seu país (...) culpa outra pessoa, culpa influências externas".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o motim no Daguestão é um sinal de que a Rússia está a "perder o controlo".

Os observadores também se apressaram a constatar que a preocupação expressa por Putin relativamente às vítimas civis em Gaza soa a falso.

Os seus militares continuam uma guerra implacável contra a Ucrânia, uma campanha que tem como alvo as infra-estruturas civis e arrasou cidades, e o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura para o Presidente russo devido à conduta do seu país durante a guerra.

Mas Putin está a contar com uma estratégia que já deu frutos: a nível internacional, os diplomatas de Moscovo têm vindo a promover uma ofensiva global de relações públicas que apresenta a Rússia como uma potência anticolonial, ganhando apoio no Sul Global - mesmo quando prossegue uma guerra de conquista na Ucrânia.

Carrinhas da Guarda Nacional Russa estacionadas no aeroporto de Makhachkala, no Daguestão, a 30 de outubro. AFP/Getty Images

Retórica anti-Israel

Os meios de comunicação social estatais russos fizeram eco desta narrativa no seu país. Desde os ataques do Hamas a Israel, a 7 de outubro, alguns comentadores da televisão estatal russa e políticos aumentaram as suas críticas a Israel, uma vez que a guerra de Gaza distrai convenientemente a atenção internacional da Ucrânia.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleh Nikolenko, acusou Moscovo de tentar desviar a responsabilidade. "As ameaças de extermínio dos judeus são o resultado do trabalho de propaganda do Estado russo, que durante décadas cultivou sentimentos de ódio contra outros povos entre os russos", observou.

Mas, como demonstraram os motins no Daguestão, a retórica anti-israelita pode sair rapidamente do guião.

No início deste mês, Ramzan Kadyrov, o senhor da guerra pró-Kremlin que governa a vizinha república russa da Chechénia, expressou "total apoio" à Palestina e lançou a ideia de enviar as suas forças "pacificadoras" para resolver o conflito entre Israel e o Hamas.

Pode parecer uma ideia rebuscada - Kadyrov tem um historial abismal em matéria de direitos humanos - mas, durante quase duas décadas, o homem forte checheno ajudou Putin a manter uma paz brutal e incómoda no norte do Cáucaso russo, uma região que inclui o Daguestão. Kadyrov também forneceu soldados de infantaria para a guerra da Rússia na Ucrânia.

Por isso, a manutenção da paz no Daguestão está provavelmente a preocupar o Kremlin. No ano passado, surgiram protestos na república em resposta às ordens de mobilização do governo russo, com alguns activistas a queixarem-se de que as minorias étnicas estavam a ser injustamente recrutadas para o serviço na Ucrânia. A guerra de Gaza vem juntar mais um fósforo à fogueira.

Num comentário muito bem observado sobre os acontecimentos de domingo, Harold Chambers, do site independente de observação da Rússia Riddle Russia, apontou o estado económico sombrio do Daguestão e a guerra na Ucrânia como factores que alimentam o descontentamento local.

"A tentativa de pogrom não tem origem apenas em mensagens anti-semitas, mas na dinâmica sistémica da região", escreveu.

"As condições socioeconómicas gerais na república continuam a deteriorar-se. As necessidades básicas para viver, como a eletricidade, a água e o gás, são fornecidas de forma irregular, o que levou a pequenos protestos sustentados há apenas alguns meses. Além disso, a guerra da Rússia na Ucrânia teve um forte impacto no Daguestão, com um número significativo de vítimas. Os apelos públicos e as pequenas acções não são regularmente bem sucedidos e as autoridades ignoram-nos".

A jornalista de investigação russa Yevgenia Albats foi igualmente incisiva na sua análise.

"Há anti-semitas em Makhachkala?", escreveu no X. "Sim, claro. Já lá estiveram antes? Sim, claro. O que é que aconteceu agora? 20 meses de guerra, aumento dos preços, centenas, se não milhares de homens mortos, a pressão está a acumular-se e exige uma libertação".

A campanha de informação da Rússia é uma ferramenta conveniente, que apresenta "uma imagem para o Médio Oriente, para o Irão, para o Sul Global: A Rússia está convosco, Putin é o líder do mundo anti-americano".

Há meses que Putin joga um jogo geopolítico arriscado, apostando na desconfiança antiocidental para reforçar o apoio à sua guerra contra a Ucrânia. Mas um motim anti-judaico na região meridional do Daguestão mostra a rapidez com que esse modelo pode sair pela culatra, sobretudo para aqueles que estão presos no eco da propaganda estatal russa.