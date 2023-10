O Hamas e o Irão são aliados de longa data. Terá Teerão ajudado no ataque a Israel?

A incursão de choque do Hamas em Israel foi de uma escala e sofisticação que anteriormente eram consideradas impensáveis.

Os atacantes do Hamas vieram por terra, mar e ar, esmagando as defesas israelitas e matando mais de 900 pessoas no país, tanto tropas como cidadãos.

O nível de planeamento que teria sido necessário para um tal ataque levou a que se questionasse se o Hamas teria conseguido fazê-lo sozinho - e, se tivesse tido ajuda, se esta poderia ter vindo do seu apoiante de longa data na região, o Irão.

Teerão, que elogiou a operação, negou o seu envolvimento. A missão do Irão junto das Nações Unidas emitiu uma declaração em que apelidava o ataque de "ferozmente autónomo e inabalavelmente alinhado com os interesses legítimos do povo palestiniano".

O conselheiro adjunto para a segurança nacional, Jon Finer, reiterou na segunda-feira que os Estados Unidos acreditam que o Irão é "amplamente cúmplice" dos ataques do Hamas em Israel, mas disse que os EUA não têm "informações directas" que liguem estes ataques ao Irão neste momento.

"O que podemos afirmar com toda a clareza é que o Irão é largamente cúmplice destes ataques por ter apoiado o Hamas durante décadas", disse Finer durante um comentário no programa "Good Morning America" da ABC, apontando para armas, formação e outros apoios financeiros.

E continuou: "O que não temos é informação direta que mostre o envolvimento iraniano na ordenação ou planeamento dos ataques que tiveram lugar nos últimos dias. É algo que vamos continuar a analisar atentamente".

No entanto, a relação evolutiva do Irão com o Hamas e os seus parceiros militantes palestinianos, a Jihad Islâmica, está bem documentada. A Jihad Islâmica Palestiniana - um grupo militante baseado em Gaza, mais pequeno do que o Hamas, mas que constitui uma importante força de combate no enclave costeiro - tem tido uma longa e pública aliança com Teerão.

O Hamas, por outro lado, tem tido uma relação mais ambígua com o Irão, tendo-se virado contra este país durante vários anos devido ao seu apoio ao ditador sírio Bashar al-Assad durante a guerra civil. Acabou por regressar à órbita de Teerão e tem vindo a comunicar abertamente com o Irão e os seus aliados paramilitares sobre os seus objectivos militantes.

Israel afirma que o Irão apoia o Hamas com cerca de 100 milhões de dólares (95 milhões de euros) por ano. Em 2021, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que o grupo recebe financiamento, armas e treino do Irão, bem como alguns fundos angariados nos países árabes do Golfo.

Os aliados paramilitares do Irão na região - nomeadamente o grupo armado xiita libanês Hezbollah - têm-se vangloriado repetidamente de uma coordenação de segurança férrea com grupos islâmicos palestinianos. (Grande parte do mundo ocidental e alguns países árabes consideram o Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica como grupos terroristas).

Kobi Michael, investigador principal do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS), com sede em Telavive, diz acreditar que o Irão pretende criar "uma realidade de guerra para esgotar a sociedade israelita, para esgotar as Forças de Defesa de Israel".

"Este é o denominador comum entre a estratégia do Irão e a estratégia do Hamas. Portanto, o Irão é um trunfo para o Hamas e o Hamas é um trunfo para o Irão", disse Michael.

Pouco mais de um mês antes do ataque surpresa, o vice-chefe do politburo do Hamas, Saleh Al-Arouri, e o chefe da Jihad Islâmica palestiniana, Ziad al-Nakhalah, foram fotografados em Beirute ao lado do Secretário-Geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Em abril, o principal dirigente político do Hamas, Ismail Haniyeh, visitou a capital libanesa para se encontrar com Nasrallah. Ainda não se sabe como é que Haniyeh, que se encontra na Faixa de Gaza bloqueada, pôde deslocar-se ao Líbano.

Nos seus recentes discursos televisivos, Nasrallah afirmou que não havia qualquer diferença entre os objectivos estratégicos do seu grupo e os dos seus parceiros militantes palestinianos. Também aludiu repetidamente ao alargamento das regras de relacionamento do grupo com Israel para refletir a aliança crescente.

O Líbano e Israel estão tecnicamente em estado de guerra. O Hezbollah tem uma fortaleza no sul do país, que faz fronteira com Israel. Em 2006, rebentou uma guerra internacional entre os dois países que causou mais de 1100 mortos no Líbano e mais de 200 mortos em Israel.

Desde então, as trocas de tiros entre as partes beligerantes têm sido extremamente raras, com o Hezbollah a ameaçar repetidamente atacar Israel com o seu crescente arsenal de mísseis e foguetes apenas se Israel atacasse o território libanês. No entanto, nos últimos meses, Nasrallah mudou de tom, prometendo intervir em nome dos palestinianos no caso de as tropas israelitas atacarem "locais sagrados cristãos e muçulmanos em Jerusalém".

Os EUA e Israel acreditam que o Hezbollah possui mísseis guiados de precisão. Nos últimos anos, Nasrallah afirmou que o seu grupo militante poderia recorrer a "100 mil reservistas" numa eventual guerra.

Uma aliança em evolução

O Hamas e o Irão nem sempre se entenderam. A guerra civil síria opôs Assad e os seus aliados, na sua maioria membros do ramo minoritário alauíta e xiita do Islão, a um movimento de oposição composto principalmente por muçulmanos sunitas - o ramo muçulmano dominante. O Hamas é uma organização sunita, enquanto o chamado eixo de resistência do Irão é maioritariamente xiita.

A clivagem manteve-se durante vários anos, mas começou a desaparecer quando a Síria começou a normalizar as relações com países árabes poderosos, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, nos últimos anos. Com o fim das guerras por procuração entre xiitas e sunitas, que duraram quase uma década e que assolaram o Iraque, o Iémen e a Síria, a força de elite do Irão, os Guardas da Revolução, passou desde então a concentrar-se em Israel.

As alianças de Teerão com actores islamistas palestinianos parecem ser um elemento central da estratégia dos Guardas da Revolução, embora os pormenores permaneçam obscuros.

"A pergunta que todos fazem é: que papel desempenhou o Irão? Não sabemos", disse Khaled Elgindy, membro sénior do Middle East Institute, sediado em Washington, onde dirige o programa sobre a Palestina e os assuntos israelo-palestinianos. "O Irão tem sido claramente um apoiante do Hamas em termos financeiros, materiais e políticos. Mas não sabemos até que ponto o Irão esteve envolvido na parte operacional logística deste treino, ou que tipo de apoio logístico (ofereceu à operação de 7 de outubro)."

"Acho que ninguém sabe isso. Todos os serviços secretos (dos países) foram apanhados completamente desprevenidos, incluindo e especialmente os israelitas", acrescentou Elgindy.

O envolvimento ou não do Irão na operação pode ter consequências para o futuro da guerra que começou no sábado. Se o Irão e os seus parceiros paramilitares libaneses tiverem ajudado a conceber o plano, isso poderá pressagiar um maior envolvimento do Irão no desenrolar do conflito.

No entanto, é evidente que o eixo militante palestiniano e iraniano tem vindo a fortalecer-se cada vez mais, o que poderá ser suficiente para colocar a região em estado de tensão. À medida que a guerra avança em Gaza e nos seus arredores, no sul, onde mais de 550 palestinianos foram mortos pela campanha de bombardeamento israelita, Israel também reforçou as tropas na sua fronteira norte, onde o parceiro mais poderoso do Irão, o Hezbollah, poderá entrar nesta guerra com um efeito dramático.