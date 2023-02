Uma oficial de Defesa da Rússia foi encontrada morta quarta-feira depois de ter alegadamente caído de uma janela do 16.º andar em São Petersburgo. Marina Yankina trabalhava para o Distrito Militar Ocidental da Rússia como responsável do departamento financeiro. Antes trabalhava no Serviço Federal de Impostos da Rússia.

Esta morte é a mais recente de uma série de eventos mortais entre funcionários, aliados e opositores de Vladimir Putin. A morte acontece depois de outros oficiais russos terem sido encontrado mortos em circunstâncias pouco comuns ou difíceis de explicar depois de Putin ter iniciado a guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

Recentemente, o antigo ministro dos Interior russo, Vladimir Makarov, foi encontrado morto no seu apartamento, naquilo que aparentava ser um suicídio. O crítico de Putin Pavel Antov também morreu após cair de uma janela num hotel na Índia, em dezembro. m setembro, o oligarca russo Ravil Maganov também morreu após cair de uma janela do hospital. Mas a lista é muito mais extensa.

Segundo a imprensa russa, o episódio estará a ser investigado como um possível suicídio - a oficial terá ligado para o ex-marido minutos antes do sucedido.