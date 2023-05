Nunca os drones foram tão importantes numa guerra e a Ucrânia pode estar a perder 300 por dia

A Ucrânia "apenas combate dentro do seu território" e por isso não tentou matar Putin com dois drones: Zelensky falou

A Rússia abateu cerca de 300 drones por dia desde o início da guerra, avança um think thank do Reino Unido, que entrevistou três militares ucranianos que estimam as perdas de veículos não tripulados em dez mil por mês.

O Royal United Services Institute (RUSI) refere, num relatório, que capacidade militar eletrónica da Rússia é um “componente crítico” da tática do Kremlin, que tem conseguido infringir fortes perdas neste setor da Ucrânia

Os responsáveis ucranianos não esclareceram quais e quantos drones foram destruídos, mas os especialistas referem que o mais provável é que sejam veículos baratos e mais pequenos, a maioria utilizados para operações de vigilância.

Se os números dão conta de grandes perdas por parte da Ucrânia, também revelam uma grande capacidade de utilização de drones por parte de Kiev, naquele que é um dos primeiros conflitos mundiais a usar veículos não tripulados de forma tão generalizada.

O RUSI destaca a força das unidades eletrónicas do exército russo, referindo que existem dispositivos com capacidades para lidarem com estas ameaças a cada 10 quilómetros na linha da frente.

Em causa estão sistemas sofisticados como os Shipovnik-Aero, muitos deles difíceis de detetar, e que conseguem mesmo imitar alguns sinais, permitindo, assim, que se “escondam” dos drones.

A Ucrânia tem utilizado uma grande variedade de drones na guerra, desde veículos utilizados para reconhecimento ou transporte, mais baratos, aos turcos Bayraktar TB2, que custam quase cinco milhões de euros por unidade. Estes últimos são drones de combate produzidos pela Turquia, e que têm sido amplamente utilizados por Kiev para atacar alvos militares. Tratam-se de drones com grande eficácia e que, no decorrer da guerra, já serviram para destruir veículos militares, tanques, sistemas de mísseis e até helicópteros das forças russas.