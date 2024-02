Portugal convoca embaixador da Rússia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros devido à morte de Alexei Navalny

O governo português decidiu convocar esta terça-feira o embaixador da Rússia, Mikhail Kamynin, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros "no seguimento da morte de Alexei Navalny"

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o Embaixador da Federação Russa em Lisboa para prestar esclarecimentos no seguimento da morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores políticos do regime de Vladimir Putin", pode ler-se na nota do ministério enviada às redações.

Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.

Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam o presidente russo, Vladimir Putin, pela sua morte.