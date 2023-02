Um vídeo não verificado, partilhado na rede social Telegram, parece mostrar mais uma execução violenta de um mercenário do Grupo Wagner que desertou da guerra na Ucrânia.

As imagens, cuja autenticidade não foi verificada pelas agências noticiosas internacionais, foram divulgadas pelo canal de Telegram Grey Zone esta segunda-feira: um homem identifica-se como Dmitry Yakushchenko, de 44 anos, e revela que nasceu na Crimeia e saiu da prisão antes de se juntar ao grupo paramilitar russo, refere a agência Reuters.

"Estava a planear encontrar uma lacuna para, como eles dizem, fugir", diz Yakushchenko, acrescentando que esta não é a guerra dele e que tinha planeado abandonar o grupo Wagner.

O canal Grey Zone explica que o homem foi capturado na cidade ucraniana de Dnipro e que, "tal como o seu colega Yevgenny Nuzhin, ficou com a mesma doença que te faz desmaiar em cidades ucranianas... e depois acordar na cave na tua última audiência em tribunal".

Yevgenny Nuzhin, recorde-se, foi morto com pancadas de marreta depois de ter abandonado o grupo russo Wagner, com fortes ligações ao Kremlin, para combater ao lado de Kiev. O vídeo da sua violenta execução foi também partilhado pela conta Grey Zone, associada aos mercenários do grupo liderado por Yevgeny Prigozhin - conhecido como o "chef" de Putin, por ter mantido durante anos um negócio de catering ao qual recorria sempre a administração russa.

As imagens agora divulgadas, que estão legendadas como "Vídeo do tribunal por traição", mostram Yakushchenko com a cabeça atada a um bloco de cimento, enquanto uma pessoa não identificada, vestida com um camuflado, segura uma marreta atrás dele.

Sentado, o antigo mercenário parece dizer o nome e ano de nascimento. Segundo a Reuters, acrescenta: "Estava nas ruas da cidade de Dnipro quando fui atingido na cabeça e perdi a consciência, acordei neste quarto e disseram-me que seria julgado."

Nesta altura, a pessoa por trás de Yakushchenko balança a marreta e parece atingi-lo: o vídeo fica desfocado, ouve-se um som alto e o antigo soldado cai no chão. O homem com a marreta volta a atingir o combatente no solo e surge então uma legenda: "Declara-se encerrada a sessão em tribunal".

Quando, em novembro, a conta ligada ao Grupo Wagner partilhou a execução de Yevgenny Nuzhin, o próprio líder do grupo confirmou a veracidade das imagens. Através do seu porta-voz, disse que "um cão merece uma morte de cão", acrescentando que Nuzhin tinha traído o seu povo, os seus camaradas e a sua consciência. O caso foi na altura aproveitado pelo Grupo Wagner para passar uma mensagem: os "traidores" serão punidos.