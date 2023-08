PJ de Braga detém "Violador de Guimarães"

A PJ de Braga deteve na noite desta segunda-feira o já apelidado "Violador de Guimarães".

O homem é suspeito de ter violado pelo menos duas mulheres, em maio e agosto deste ano, e de ter tentado violar outras duas na mesma cidade. Nos últimos tempos, a população mostrava-se preocupada com a possibilidade de estar à solta na cidade um violador em série, uma vez que o relato das vítimas coincidia com o perfil de um só homem. A investigação exaustiva da PJ de Braga levou a que o suspeito fosse detido durante a noite desta segunda-feira.

Os alvos do suspeito eram mulheres que encontrava sozinhas na rua, em zonas com pouca movimentação e em horas diferentes. O suspeito será agora presente a juiz para aplicar as medidas de coação.

Uma das violações aconteceu no dia 22 de agosto, quando a vítima de 21 anos terá sido violada sob ameaça de arma branca. Já em maio, uma outra jovem de 22 anos foi violada na zona envolvente ao Castelo de Guimarães.

Uma das tentativas de violação terá acontecido a cerca de dois quilómetros do centro de Guimarães. A vítima era uma mulher de 68 anos, que foi agredida, mas conseguiu escapar.

Suspeito tinha antecedentes

Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária confirma a detenção de indivíduo, de 33 anos de idade, fora de flagrante delito. As autoridades referem que este homem já tem antecedentes criminais "pela prática de crimes de natureza violenta".

"A investigação encetada conduziu à identificação do suspeito, o qual foi ontem [segunda-feira] abordado e alvo de diligências que permitiram recolher elementos de prova e que culminaram na sua detenção. Destas mesmas diligências, foi possível recolher outros elementos de prova e associar este indivíduo a uma série de casos semelhantes que vinham ocorrendo em vários locais da zona de Guimarães", pode ler-se na nota da PJ.