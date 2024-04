Incêndio numa loja transformada em habitação faz dois feridos e deixa 50 pessoas desalojadas em Lisboa

GNR e Força Aérea participam no resgate de 56 migrantes ao largo do Cabo Gata em Espanha

Um incêndio num imóvel de dois andares na Rua Santo António dos Capuchos, em Lisboa, fez dois feridos e deixou cerca de meia centena de pessoas desalojadas.

Segundo apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o incêndio começou no rés do chão, onde uma loja foi transformada em habitação. O fogo terá tido origem num curto-circuito no micro-ondas.

As autoridades apuraram que naquele local habitavam cerca de 50 pessoas, que ficaram desalojadas, uma vez que o imóvel ficou inabitável.

O incêndio provocou dois feridos, um com queimaduras ligeiras numa perna e outro por inalação de fumos. Ambos foram transportados para o Hospital de São José.