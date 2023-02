Um incêndio deflagrou no segundo andar de um prédio na Foz do Douro, no Porto. De acordo com os bombeiros havia vítimas a pedirem socorro dentro do apartamento, que fica dentro de um condomínio na Rua da Cerca.

O chefe do Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto explicou que se tratou de um "incêndio de grande dimensão" que causou muito fumo, deixando os restantes habitantes do prédio encurralados.

"O fogo estava localizado na cozinha e ardia com bastante intensidade. Conseguimos controlá-lo e limitá-lo a esse compartimento", acrescentou Vitor Caldas, explicando que aquela zona da habitação está completamente destruída.

No local viviam duas pessoas, de 75 e 95 anos, que vão ter de ser realojadas, uma vez que a casa ficou sem condições de habitabilidade.

Ambas as vítimas foram reencaminhadas para o Hospital de Santo António por inalação de fumos, sendo que uma delas também apresentava algumas queimaduras no rosto.